«550 качков на литр»: У Конюхова сломался опреснитель, и теперь ему нужно добывать воду руками

Во время путешествия по Индийскому океану у Фёдора Конюхова сломался опреснитель солёной воды.Теперь он вынужден использовать ручную установку и делать 550 качков, дабы добыть литр жидкости для питья. Об этом рассказал сын и руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов в телеграм-канале.