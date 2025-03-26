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26 марта, 13:21

«550 качков на литр»: У Конюхова сломался опреснитель, и теперь ему нужно добывать воду руками

Сын Конюхова сообщил о поломке опреснителя воды на вёсельной лодке отца

Фёдор Конюхов на «Акросе». Обложка © konyukhov.ru

Фёдор Конюхов на «Акросе». Обложка © konyukhov.ru

Во время путешествия по Индийскому океану у Фёдора Конюхова сломался опреснитель солёной воды.Теперь он вынужден использовать ручную установку и делать 550 качков, дабы добыть литр жидкости для питья. Об этом рассказал сын и руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов в телеграм-канале.

«На 110-й день похода окончательно вышел из строя стационарный опреснитель Schenker, и теперь он использует ручной опреснитель Katadyn Survivor 35. Чтобы накачать литр воды, придётся сделать 550 качков», — говорится в сообщении.

Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан
Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан

Напомним, 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Путешественник поплыл в Австралию, преодолевая Атлантический и Индийский океаны. До Конюхова не находилось подобных смельчаков. В феврале он стал первым человеком, который пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке, потратив на это 68 дней. В какой-то момент он перестал выходить на связь, попав в мощный шторм. Однако позже НЭС «Академик Фёдоров» встретило лодку Конюхова в Южной Атлантике.

Николай Рюмин
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