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27 марта, 13:00

Тест: Кровь, драки и культовые диалоги — лишь фанат Тарантино отгадает 7 фильмов по 1 кадру

Сегодня празднует день рождения один из самых талантливых и ярких режиссёров XXI века — Квентин Тарантино. Поздравим гения постмодернизма и вспомним его культовые картины!

Работы Квентина Тарантино — это всегда больше чем кино: это буйство стиля, где каждая сцена пропитана страстью, каждая деталь — выверенный штрих, а каждый диалог — смешение абсурда и глубокого смысла. Он умеет превратить даже самый простой разговор о бургерах или поп-культуре в захватывающий спектакль, а насилие в его мире — своеобразная эстетика, балансирующая между шокирующим натурализмом и театральной условностью. Культовые фильмы заставляют зрителя то смеяться, то морщиться, то застывать в немом восхищении — и всё это в рамках одной сцены! А отсылки и скрытый смысл под силу понять только истинному ценителю. Под силу ли вам разгадать все тайны легендарного режиссёра?

Фильмы Тарантино не отпускают даже после финальных титров, оставляя в голове вопросы, цитаты и желание пересмотреть всё заново, но и в российском кинематографе есть работы, затягивающие с первых минут и держащие в напряжении до конца. Сохраняйте подборку из семи мистических сериалов, которые лучше не смотреть на ночь! А если вы предпочитаете более спокойные и романтические сюжеты, то эти 19 лучших сериалов про любовь точно не оставят вас равнодушными!

Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?
Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Jordan Strauss, © Freepik, © «Убить Билла» (2003), режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Ума Турман, © «Криминальное чтиво» (1994), режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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