Тест: Кровь, драки и культовые диалоги — лишь фанат Тарантино отгадает 7 фильмов по 1 кадру

Работы Квентина Тарантино — это всегда больше чем кино: это буйство стиля, где каждая сцена пропитана страстью, каждая деталь — выверенный штрих, а каждый диалог — смешение абсурда и глубокого смысла. Он умеет превратить даже самый простой разговор о бургерах или поп-культуре в захватывающий спектакль, а насилие в его мире — своеобразная эстетика, балансирующая между шокирующим натурализмом и театральной условностью. Культовые фильмы заставляют зрителя то смеяться, то морщиться, то застывать в немом восхищении — и всё это в рамках одной сцены! А отсылки и скрытый смысл под силу понять только истинному ценителю. Под силу ли вам разгадать все тайны легендарного режиссёра?