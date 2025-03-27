Минобороны отчиталось об одном сбитом дроне ВСУ за ночь
В ночь на 27 марта силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и поразили один дрон ВСУ. Обломки вражеского БПЛА рухнули в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — гласит пост ведомства.
Напомним, что на протяжении последних дней украинские боевики неоднократно пытались нанести удар по Глебовскому подземному хранилищу газа в Крыму. К счастью, дроны противника раз за разом уничтожались. При этом Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский отрицают какие-либо нарушения моратория на атаки.
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