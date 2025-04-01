Красно-белые предатели: Как экс-лидеры ультрас «Спартака» пошли служить в ВСУ На Украине функционирует проект по вербовке в ВСУ футбольных фанатов из России. Его возглавляют в том числе бывшие ультрас нашего столичного «Спартака». Подробности — в материале Life.ru. 31 марта, 21:15 Некоторые футбольные фанаты встали на сторону ВСУ. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Как Украина вербует наших футбольных фанатов

На платформе Telegram нашёл свою нишу ЦИПСО-канал под названием «Нейтраль» (название канала изменено. — Ред.). Его админы пропагандируют, что настоящие футбольные хулиганы должны быть не за Россию: мол, это приспособленчество, а за «белую» националистическую Украину.

— Мы объединим русских фанатов с правильной позицией, уехавших и оставшихся в России, — таков слоган этой праворадикальной организации.

В их ленте при этом царит сплошная, игнорирующая исторические факты русофобия. Якобы армия нашей страны во все времена была «позорная». Якобы праздник 23 Февраля отмечают только «мрази». Буквально каждый второй пост оскорбляет российские власти, полицейских и участвующих в СВО бойцов.

Вот что украинские боевики публикуют на своих Telegram-каналах. Фото © Фанатские telegam каналы

Администраторы канала разжигают межнациональную вражду в России. Они обвиняют наших футбольных фанатов в предательстве и продажности за то, что многие из них посмели затереть свои нацистские татуировки и воевать бок о бок с другими российскими народами в зоне СВО.

Помимо антироссийских постов, кураторы проекта публикуют фанатские новости, фоторепортажи и инсайды. Очевидно, что у них заведено множество связей в столичной околофутбольной тусовке. Завербованные ими ультрас пока не слишком опасны: максимум распространяют в Московском регионе антироссийские листовки и рисуют проукраинские граффити.

Подписчики канала «Нейтраль» рисовали в Москве граффити, восхваляющие заход карателей ВСУ в Курскую область. Фото © Фанатские telegam каналы

Но подписчиков уже несколько тысяч человек. Кто знает, какие диверсии и беспорядки устроят эти неонацисты в будущем. Тем более уже есть и такие, кто, начитавшись бреда в этом канале, уехал воевать за Украину, подписав контракт с ВСУ.

Другой важный нюанс: кураторы «Нейтрали» тесно сотрудничают с печально известным «Российским добровольческим корпусом» (РДК)* — это подразделение, якобы состоящее из россиян, убивало мирных граждан в Курской и Белгородской областях.

Безусловно, отечественные силовики должны изучить этот канал и вычислить всех его подписчиков.

У РДК* и канала, вероятно, одни кураторы. Фото © Фанатские telegam каналы

Кто стоит за проектом

Примерно год назад на украинском пропагандистском Youtube-канале вышел большой репортаж о «не предавших идеалы правого движения» российских ультрас, которые покинули Россию во время мобилизации и теперь славят Украину. Среди спикеров репортажа были активисты и кураторы «Нейтрали».

Сначала от имени отечественных футбольных фанатов родину хаял сбежавший в Германию Александр Гомер. Он известный в околофутбольной среде тату-мастер. Раньше он работал в московском салоне у станции метро «Войковская» и набивал либо древнеславянские руны, либо портрет Льва Яшина. Сейчас он сотрудник салона «Доберман» в городе Баутцен и набивает немцам БДСМ-символы с коктейлями Молотова.









Следом про «кровавый режим в России» рассказывал Денис Клей. Он бывший лидер фанатской спартаковской группировки «Школа», участвовал в многочисленных драках на стадионах, прославился, когда на матче Российской премьер-лиги вывесил баннер в поддержку беспорядков в Белоруссии. Сбежал из нашей страны в Грузию через Верхний Ларс. Сейчас славит Украину, но записываться в ВСУ и идти на фронт не спешит. Кажется, он оказался простым трусом.

Денис Клей. Фото © Youtube / Бомбардир

Самым загадочным спикером оказался некий фанат, чьё лицо спрятали за балаклавой и сноубордическими очками, а голос изменили. Он сетовал, что украинские фанаты взяли оружие в руки и помогли устроить Евромайдан, а вот российские хулиганы, наоборот, «скурвились» и стали сотрудничать с властями.

Таинственный аноним явно является кем-то большим, чем просто сбежавший от мобилизации хулиган. Недавно его личность вычислили. По данным киевского политика Николая Дульского и российского спортивного блогера Дмитрия Фрэнка, за маской может скрываться Иван Орех Орехов, бывший лидер «Авангарда» — ещё одной фанатской группировки «Спартака».

Многие украинские националисты — выходцы именно из фанатских группировок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nilay ulug

— Орех проходил службу во Французском иностранном легионе. Он гражданин Франции и давний друг лидера РДК* Дениса Капустина. Находясь за границей, Орех регулярно получает информацию о происходящем в РФ и контакты завербованных, — утверждает Николай Дульский в своих социальных сетях.

Информацию о том, что Орех светится на видео и является одним из админов «Нейтрали», подтвердил российский спортивный блогер Дмитрий Фрэнк.

— 100%, — коротко написал Фрэнк.

В маске и очках якобы Иван Орехов. Фото © Youtube / Бомбардир

Life.ru обратил внимание, что некоторые московские фанатские группировки были в своё время дружны с ультрас харьковского «Металлиста». Как писали в спортивной прессе, составляли один костяк. Напомним, что экс-металлистами были командиры «Кракена»* — азовцы* Сергей Чили Величко и Константин Немичев, которые пытали и убивали наших солдат. Ещё металлисты показали себя в Одессе 2 мая 2014 года. Именно прибывшие из Харькова отморозки подавили сопротивление пророссийских активистов и помогали поджигать Дом Профсоюзов.

Нормальных фотографий Ивана Орехова в Интернете нет. Фото © Telegram / Николай Дульский. Официальный канал

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Авторы Пётр Егоров