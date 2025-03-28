Илон Маск предсказал исход конфликта на Украине

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск спрогнозировал завершение конфликта между Россией и Украиной заключением мирного договора. Своим видением он поделился в интервью Fox News.

«Думаю, будет договорённость о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — заметил Илон Маск.