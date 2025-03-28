Илон Маск предсказал исход конфликта на Украине
Маск заявил, что конфликт между Россией и Украиной завершится мирным соглашением
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск спрогнозировал завершение конфликта между Россией и Украиной заключением мирного договора. Своим видением он поделился в интервью Fox News.
«Думаю, будет договорённость о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — заметил Илон Маск.
Согласно его мнение, во многом урегулировать конфликт помогут именно усилия президента США Дональда Трампа. Миллиардер назвал план американского лидера единственным условием, которое «точно сработает».
Напомним, 24 марта прошли переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы. В Кремле заявили, что не станут обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. 23 и 25 марта США проводили переговоры с Украиной. Они также прошли в Саудовской Аравии.