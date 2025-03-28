Россиянам предложили пять эффективных способов «перезагрузить» мозг

Регулярная «перезагрузка» мозга поможет избежать выгорания и сохранения остроты умственных способностей, предупредил основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Магомед-Амин Идилов. В беседе с «Газетой.ru» он предложил россиянам пять эффективных практик.

В частности, по словам эксперта, регулярные занятия спортом улучшают кровообращение в мозге, повышают устойчивость клеток к стрессу и помогают адаптировать когнитивные функции к высоким нагрузкам. Физическая активность особенно полезна для концентрации и памяти, что очень актуально для школьников.

Вторым важным аспектом является сон, во время которого мозг активно обрабатывает информацию и очищается от токсинов. Эксперт подчеркнул, что систематический недосып снижает когнитивные способности, ухудшая внимание и замедляя реакции, а также повышает уровень стресса.

«Важно не только спать достаточно (не менее 7-8 часов), но и следить за качеством сна. Современные гаджеты помогают оценивать циклы сна и корректировать режим для максимального восстановления мозга», — отметил специалист.

Ещё одним способом «перезагрузки» мозга он считает баланс эмоций. Так, положительные эмоции способствуют улучшению креативности и скорости обработки информации, в то время как негативные ухудшают память и концентрацию. Эффективны также когнитивные тренировки, направленные на развитие памяти, внимания и мышления.