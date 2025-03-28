«Большая проблема»: Life.ru узнал, кто понесёт ущерб из-за землетрясений в Таиланде
Хомич: Ущерб от землетрясений в Таиланде понесут не туроператоры, а авиакомпании
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Многие туристы из России продолжают спокойно отдыхать в Таиланде, несмотря на землетрясения. Путешественники не спешат сдавать путёвки перед отпуском. Об этом в беседе с Life.ru рассказала Елена Хомич, руководитель туристического агентства с опытом работы более 10 лет.
«Прямо сейчас туристы находятся не в Бангкоке, а в Паттайе. Достаточно много туристов. Ну немного подвержены панике, но не прям чтобы сильно. На завтра никто путёвок не сдаёт, звонков особо не поступает. По поводу Пхукета — соседнего острова — вообще всё спокойно», — говорит она.
Специалист рассказала, что туристическая сфера, бесспорно, столкнулась с серьёзными проблемами из-за закрытия неба над Таиландом. По её прогнозам, туристы могут начать переносить рейсы из-за опасности новых землетрясений.
«Бангкок — крупный город, и очень много стыковок в соседние страны происходит именно здесь. И поэтому для туристической сферы сейчас это большая проблема, так как закрытые аэропорты не принимают. Ну и люди будут опасаться, сдавать билеты на рейсы, которые идут с пересадками в Бангкоке, либо менять направление и менять даты вылетов», — указала она.
Несмотря на все проблемы, по мнению руководителя турагентства, турфирмы вряд ли понесут ущерб. Скорее всего, пострадают авиакомпании из-за массовой сдачи билетов на рейсы в или через Бангкок. Хомич объяснила, что в тайской столице производится очень много пересадок, так как это большая узловая точка. Туристам невыгодно сдвигать даты отдыха, так как они будут терять деньги — во многом из-за того, что отели не согласятся переносить даты заезда и выезда.
«Это ущерб скорее не для турфирм, это скорее ущерб для авиакомпаний, так как регулярные рейсы выкупаются сильно заранее, и стыковочные рейсы имеют разное время стыковок. Соответственно, из Бангкока очень много людей улетает в другие страны, то есть и Индия, и Америка, и соседний Китай, например», — подчеркнула собеседница Life.ru.
Напомним, что сегодня началась эвакуация российских туристов из отелей в Таиланде из-за мощного землетрясения, после которого «пошли ходуном» почти все здания в городе. Во всех аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения небоскрёба под завалами нашли 50 пострадавших, один человек погиб. Премьер-министр Таиланда сообщила, что в Бангкоке введён режим ЧС.