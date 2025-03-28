«‎Большая проблема»: Life.ru узнал, кто понесёт ущерб из-за землетрясений в Таиланде

Многие туристы из России продолжают спокойно отдыхать в Таиланде, несмотря на землетрясения. Путешественники не спешат сдавать путёвки перед отпуском. Об этом в беседе с Life.ru рассказала Елена Хомич, руководитель туристического агентства с опытом работы более 10 лет.

«Прямо сейчас туристы находятся не в Бангкоке, а в Паттайе. Достаточно много туристов. Ну немного подвержены панике, но не прям чтобы сильно. На завтра никто путёвок не сдаёт, звонков особо не поступает. По поводу Пхукета — соседнего острова — вообще всё спокойно», — говорит она.

Специалист рассказала, что туристическая сфера, бесспорно, столкнулась с серьёзными проблемами из-за закрытия неба над Таиландом. По её прогнозам, туристы могут начать переносить рейсы из-за опасности новых землетрясений.

«Бангкок — крупный город, и очень много стыковок в соседние страны происходит именно здесь. И поэтому для туристической сферы сейчас это большая проблема, так как закрытые аэропорты не принимают. Ну и люди будут опасаться, сдавать билеты на рейсы, которые идут с пересадками в Бангкоке, либо менять направление и менять даты вылетов», — указала она.

Несмотря на все проблемы, по мнению руководителя турагентства, турфирмы вряд ли понесут ущерб. Скорее всего, пострадают авиакомпании из-за массовой сдачи билетов на рейсы в или через Бангкок. Хомич объяснила, что в тайской столице производится очень много пересадок, так как это большая узловая точка. Туристам невыгодно сдвигать даты отдыха, так как они будут терять деньги — во многом из-за того, что отели не согласятся переносить даты заезда и выезда.