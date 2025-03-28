Давка и ужас: Дрожащая от страха россиянка описала первые секунды землетрясения в Таиланде
Трясущаяся от страха россиянка описала первые толчки землетрясения в Бангкоке
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Сотни россиян спешно покидают столицу Таиланда — Бангкок, из-за страха перед новой волной землетрясений. Туристы и релоканты стремятся уехать за город, подальше от высотных зданий. По словам очевидцев, на дорогах пробки и давка.
Туристка из РФ самостоятельно эвакуировалась с 26 этажа здания. Видео © Telegram / SHOT
Туристка Анастасия рассказала SHOT, что они с другом эвакуировались с 26 этажа, когда начались толчки. Девушка успела взять документы и самые важные вещи, после чего самостоятельно покинула здание вместе с другими напуганными людьми. По словам россиянки, туристы, как и местные жители, массово уезжают подальше от города, из-за чего на дорогах образовались жуткие пробки, а на улицах возникает давка.
Дома шатаются в столице Таиланда. Видео © Telegram / SHOT
«Мы когда выбегали, там некоторые просто в полотенцах стояли, они мылись пока была эта вспышка землетрясения. Включили сирену и все стали спускаться по пожарной лестнице, то есть не было такого, чтоб кто-то из представителей вышел и говорил, куда идти и т.д.», — рассказала туристка.
По словам россиянки, многие представители местного населения, у которых нет денег на выезд за пределы города, просто сидят на улице, не сдвигаясь с места. Власти Бангкока объявили о закрытии всех туристических объектов, среди которых океанариум, зоопарк и парк Нонг-Нуч.
Напомним, что сегодня в Бангкоке произошло мощное землетрясение. В связи с природным катаклизмом была объявлена эвакуация. Местные жители утверждают, что толчки были настолько сильными, что здания шатались, а один из небоскрёбов сложился как карточный домик. Все аэропорты в стране объявили о приостановке полётов. В столице Таиланда объявили режим ЧС. По предварительной информации, сейчас в Бангкоке остаются около 2 тысяч туристов из РФ.