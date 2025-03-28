Давка и ужас: Дрожащая от страха россиянка описала первые секунды землетрясения в Таиланде

Сотни россиян спешно покидают столицу Таиланда — Бангкок, из-за страха перед новой волной землетрясений. Туристы и релоканты стремятся уехать за город, подальше от высотных зданий. По словам очевидцев, на дорогах пробки и давка.

Туристка из РФ самостоятельно эвакуировалась с 26 этажа здания. Видео © Telegram / SHOT

Туристка Анастасия рассказала SHOT, что они с другом эвакуировались с 26 этажа, когда начались толчки. Девушка успела взять документы и самые важные вещи, после чего самостоятельно покинула здание вместе с другими напуганными людьми. По словам россиянки, туристы, как и местные жители, массово уезжают подальше от города, из-за чего на дорогах образовались жуткие пробки, а на улицах возникает давка.

Дома шатаются в столице Таиланда. Видео © Telegram / SHOT

«Мы когда выбегали, там некоторые просто в полотенцах стояли, они мылись пока была эта вспышка землетрясения. Включили сирену и все стали спускаться по пожарной лестнице, то есть не было такого, чтоб кто-то из представителей вышел и говорил, куда идти и т.д.», — рассказала туристка.