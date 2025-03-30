«Лучшие врачи» готовы вылететь в Таиланд на помощь Паше Технику

«Лучшие врачи» готовы оперативно отправиться в Таиланд для спасения рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Об этом в разговоре с SHOT рассказал менеджер исполнителя. Впрочем, конкретных имён он не назвал.

Состояние музыканта остается тяжёлым. Значительная часть его лёгких поражена инфекцией, из-за чего он находится на аппарате ЭКМО, обеспечивающем искусственное дыхание. Также у артиста наблюдаются нарушения в работе почек, при этом функции мозга не пострадали.

Несмотря на серьёзность состояния Паши Техника, его команда сохраняет оптимизм и заявляет о планах перенести, а не отменить запланированные на апрель концерты. Первой отменила выступление новосибирская площадка, где шоу должно было состояться 4 апреля, начав возврат средств за билеты. Однако менеджмент настаивает, что концерты будут перенесены на осень — друзья и коллеги музыканта уверены в его скором выздоровлении и возвращении к творческой деятельности.