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Регион
30 марта, 10:46

«Лучшие врачи» готовы вылететь в Таиланд на помощь Паше Технику

«Лучшие врачи» готовы оперативно отправиться в Таиланд для спасения рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Об этом в разговоре с SHOT рассказал менеджер исполнителя. Впрочем, конкретных имён он не назвал.

Состояние музыканта остается тяжёлым. Значительная часть его лёгких поражена инфекцией, из-за чего он находится на аппарате ЭКМО, обеспечивающем искусственное дыхание. Также у артиста наблюдаются нарушения в работе почек, при этом функции мозга не пострадали.

Несмотря на серьёзность состояния Паши Техника, его команда сохраняет оптимизм и заявляет о планах перенести, а не отменить запланированные на апрель концерты. Первой отменила выступление новосибирская площадка, где шоу должно было состояться 4 апреля, начав возврат средств за билеты. Однако менеджмент настаивает, что концерты будут перенесены на осень — друзья и коллеги музыканта уверены в его скором выздоровлении и возвращении к творческой деятельности.

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Напомним, 40-летний Паша Техник впал в состояние комы во время отдыха на Пхукете. Предварительно, причина в передозировке наркотиками. Сейчас артист подключен к аппарату ИВЛ. Его транспортировка в Россию невозможна из-за критического состояния. Накануне появились сообщения о смерти рэпера, однако менеджер Техника их оперативно опроверг, как и его бывшая жена.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive

Юрий Лысенко
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