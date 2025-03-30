Хозяин приюта хаски из Шебекино находится на грани жизни и смерти из-за тяжёлого ранения

В Белгородской области был тяжело ранен владелец приюта для хаски из Шебекино. Роман участвовал в защите границы в составе батальона «Барс-Белгород» и попал под обстрел несколько дней назад. В результате удара со стороны Украины мужчина получил серьёзное ранение. Об этом сообщили близкие владельца приюта на его странице в VK.

«Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.

По некоторым данным, мужчина получил ушиб головного мозга и осколочные ранения конечностей. Сообщается, что он находился на аппарате ИВЛ и несколько раз вводился в искусственную кому. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.

Роман со своей «подопечной». Фото © VK / Роман с хаски