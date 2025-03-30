Хозяин приюта хаски из Шебекино находится на грани жизни и смерти из-за тяжёлого ранения
Хозяин приюта для хаски получил тяжёлое ранение на границе Белгородской области
Роман был ранен на границе Белгородской области. Фото © VK / Роман с хаски
В Белгородской области был тяжело ранен владелец приюта для хаски из Шебекино. Роман участвовал в защите границы в составе батальона «Барс-Белгород» и попал под обстрел несколько дней назад. В результате удара со стороны Украины мужчина получил серьёзное ранение. Об этом сообщили близкие владельца приюта на его странице в VK.
«Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.
По некоторым данным, мужчина получил ушиб головного мозга и осколочные ранения конечностей. Сообщается, что он находился на аппарате ИВЛ и несколько раз вводился в искусственную кому. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.
Роман со своей «подопечной». Фото © VK / Роман с хаски
Напомним, что в приюте Романа из Шебекино живут порядка 50 хаски, большинство из которых оказались здесь из-за отказа предыдущих владельцев. А ещё среди псов много «потеряшек». Ранее Life.ru писал о трудностях с эвакуацией собак из-за обстрелов, и о том, что в 2023 году Роман обратился за помощью в их переезде и дальнейшем содержании. Сам хозяин приюта тоже отказался покидать город, так как не мог оставить своих подопечных в опасности.
Напомним, что ранее корреспондент Первого канала Анна Прокофьева подорвалась на мине ВСУ в Белгородской области. В результате взрыва 35-летняя журналистка погибла, а её коллега Дмитрий Волков тяжёлое ранение получил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.