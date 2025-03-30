Землетрясение в Таиланде
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Регион
30 марта, 13:49

У берегов Тонга объявили угрозу цунами из-за 7-бального землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, согласно информации американских сейсмологов и метеорологов. По данным Геологической службы США (USGS), толчки были зарегистрированы в 12:18 по времени UTC (15:18 по мск) на расстоянии 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай, где проживает около 1,7 тысячи человек.

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивал магнитуду в 7,0. На данный момент нет сообщений о пострадавших или разрушениях. После землетрясения было объявлено о потенциальной угрозе цунами. Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило о возможности возникновения волн в радиусе 300 километров от эпицентра.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Мьянме произошло мощное землетрясение. От катаклизма пострадал и соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию жителей. Авиасообщение было остановлено. В результате происшествия погибли не менее 1,7 тысячи человек.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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