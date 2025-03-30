У берегов Тонга объявили угрозу цунами из-за 7-бального землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, согласно информации американских сейсмологов и метеорологов. По данным Геологической службы США (USGS), толчки были зарегистрированы в 12:18 по времени UTC (15:18 по мск) на расстоянии 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай, где проживает около 1,7 тысячи человек.