Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18

Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 18 человек, ещё 76 жителей числятся пропавшими без вести. Все они были заняты строительством здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак на севере столицы. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в штабе по ликвидации последствий землетрясения при столичной администрации.

Городские власти отметили, что в воскресенье под завалами были обнаружены живые люди. В связи с этим соответствующие службы усиливают свои усилия и продолжают работу круглосуточно, так как прошло уже три дня.