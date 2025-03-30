Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18
Здание, рухнувшее в результате землетрясения в Бангкоке. Фото © X / MarioBeteta
Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 18 человек, ещё 76 жителей числятся пропавшими без вести. Все они были заняты строительством здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак на севере столицы. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в штабе по ликвидации последствий землетрясения при столичной администрации.
Городские власти отметили, что в воскресенье под завалами были обнаружены живые люди. В связи с этим соответствующие службы усиливают свои усилия и продолжают работу круглосуточно, так как прошло уже три дня.
Кроме того, власти Таиланда выделили фонд в размере 200 миллионов батов (примерно $5,8 миллиона) для оказания помощи пострадавшим, чьи дома были повреждены в результате землетрясения. В штабе подчеркнули, что правительство страны хочет заверить иностранных резидентов в том, что деловые операции, работа больниц и предоставление услуг для туристов и местных жителей восстановлены в полном объёме.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Пострадал и соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. 29 марта последовал новый сильный подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.