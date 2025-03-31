«Займётся лечением»: Раскрыты планы актёра Ефремова после выхода по УДО

Актёр Михаил Ефремов собирается посетить храм и больницу после выхода из колонии. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Он займётся лечением. У него серьёзное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких]. Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход», — пояснил специалист в беседе с kp.ru.