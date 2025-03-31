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31 марта, 07:48

«Займётся лечением»: Раскрыты планы актёра Ефремова после выхода по УДО

Kp.ru: Актёр Ефремов намерен посетить храм и больницу после выхода из колонии

Актёр Михаил Ефремов собирается посетить храм и больницу после выхода из колонии. Обложка © TACC / Станислав Красильников

Актёр Михаил Ефремов собирается посетить храм и больницу после выхода из колонии. Обложка © TACC / Станислав Красильников

Актёр Михаил Ефремов собирается посетить храм и больницу после выхода из колонии. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Он займётся лечением. У него серьёзное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких]. Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход», — пояснил специалист в беседе с kp.ru.

По данным издания, сразу после прибытия домой актёр хочет пойти в храм на службу. Кроме того, Ефремов продолжит заниматься актёрской деятельностью. Уже несколько знакомых режиссёров актёра выразили желание написать сценарий специально под него. Также в планах у Ефремова — желание заняться режиссёрской работой.

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Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов сел пьяным за руль и насмерть сбил человека в Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. 24 марта 2025 года суд позволил ему выйти на волю по УДО. После выхода на свободу артист планирует заняться своим здоровьем. Актёр признался, что соскучился по своей профессии и пообещал навсегда бросить пить, а также больше не садиться за руль. Юристы считают, что Ефремов вернётся в тюрьму при административном нарушении.

Дарья Нарыкова
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