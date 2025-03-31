Отец заявил об исчезновении ценной коллекции футболок и кроссовок Яниса Тиммы

Райтис Тимма — отец покончившего с собой бывшего мужа Анны Седоковой — сообщил о пропаже редких предметов из коллекции своего сына. У себя в социальных сетях мужчина рассказал, что исчезли более 100 пар кроссовок и футболок спортсмена.

«Каждая команда — это новая глава, а каждая футболка — часть истории. У Яниса Тиммы была уникальная коллекция, включающая все его командные футболки, которые отражают его путь в баскетболе. Также в ней находилось более 100 пар дорогих кроссовок редких моделей, все 48,5 размера. Но теперь этого больше нет — все пропало», — написал разбитый горем отец.

Он подчеркнул, что в эту коллекцию были вложены не только время и деньги, но и воспоминания. Теперь же все это внезапно исчезло.