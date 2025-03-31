Около 600 человек направили для службы в научных ротах ВС РФ осенью 2024 года
В ходе осеннего призыва 2024 года ряды научных и производственных организаций, связанных с обороной, пополнили примерно 600 человек. Об этом сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.
«В ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений 600 человек», — подчеркнул он, подводя итоги осеннего призыва прошлого года.
Цимлянский дополнил, что призывники в связи с весенней кампанией 2025 года могут подать резюме для отбора на службу в научных ротах на сайте Минобороны РФ. В настоящее время успешно работают 17 научных рот и 1 научный взвод. Причём восемь из них — роты Военного инновационного технополиса «Эра», 12 — научно-производственных подразделений и шесть спортивных рот.
«На официальном сайте Минобороны РФ в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора», — указано в сообщении.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тыс. человек. При этом электронные повестки будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах». Также в Генштабе ВС РФ объяснили принцип работы новой информационной системы для призыва. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.
TACC / Михаил Синицын