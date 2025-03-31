Около 600 человек направили для службы в научных ротах ВС РФ осенью 2024 года

В ходе осеннего призыва 2024 года ряды научных и производственных организаций, связанных с обороной, пополнили примерно 600 человек. Об этом сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.



«В ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений 600 человек», — подчеркнул он, подводя итоги осеннего призыва прошлого года.

Цимлянский дополнил, что призывники в связи с весенней кампанией 2025 года могут подать резюме для отбора на службу в научных ротах на сайте Минобороны РФ. В настоящее время успешно работают 17 научных рот и 1 научный взвод. Причём восемь из них — роты Военного инновационного технополиса «Эра», 12 — научно-производственных подразделений и шесть спортивных рот.