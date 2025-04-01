Врач пригрозил Ефремову инвалидностью, если он сорвётся на воле
Врач Овечкин: Ефремову грозит инвалидность, если он снова начнёт курить
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский актёр Михаил Ефремов, который сокро выйдет из колонии по УДО, рискует получить инвалидность, если снова начнёт курить. Об этом изданию «Абзац» рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.
Дело в том, что артист долгое время страдает от хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
«Судя по тому, что ему в последнее время было тяжело дышать и общаться, речь может идти о третьей стадии, когда недостаточное количество кислорода поступает в ткани. Если он продолжит курить, может начаться четвёртая стадия», — говорит медик.
В этом случае Ефремову придётся носить с собой баллон с кислородом, без него он не сможет даже выйти из дома. Организму актёра будет нанесён непоправимый урон, и ему грозит инвалидность.
Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов сел пьяным за руль и насмерть сбил человека в Москве. Его приговорили к 7,5 года колонии. 24 марта 2025 года суд позволил ему выйти на волю по УДО. После выхода на свободу артист планирует заняться своим здоровьем, а также пообещал навсегда бросить пить и никогда не садиться за руль.