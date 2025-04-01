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Регион
1 апреля, 09:26

В Грузии приняли американскую версию закона об иноагентах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ColorMaker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ColorMaker

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном, чтении новый закон об иноагентах, который является точной копией аналогичного документа, действующего в США.

За проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

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Напомним, что в мае прошлого года парламент Грузии принял закон об иноагентах, он вызвал массовые протесты и стычки с полицией. Президент даже наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. После общественного резонанса власти Грузии начали разработку законопроекта об иноагентах, который является точной копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Александра Вишнякова
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