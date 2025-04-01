В Кремле оценили слова Стубба о моральной оттепели с Россией

«Я вам напомню слова президента [РФ Владимира Путина], что Финляндия и Швеция — у нас с ними вообще не было никаких проблем. И сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию», — отметил представитель Кремля на брифинге.