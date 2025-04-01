В Кремле оценили слова Стубба о моральной оттепели с Россией
Песков: Швеция и Финляндия затаскивают к себе инфраструктуру НАТО
Финляндия и Швеция активно размещают у себя инфраструктуру НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я вам напомню слова президента [РФ Владимира Путина], что Финляндия и Швеция — у нас с ними вообще не было никаких проблем. И сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, который призвал жителей морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.
Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале прошлого была одобрена заявка Швеции. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как НАТО продолжает расширяться на восток.
Life.ru