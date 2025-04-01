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1 апреля, 10:24

В Кремле оценили слова Стубба о моральной оттепели с Россией

Песков: Швеция и Финляндия затаскивают к себе инфраструктуру НАТО

Финляндия и Швеция активно размещают у себя инфраструктуру НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я вам напомню слова президента [РФ Владимира Путина], что Финляндия и Швеция — у нас с ними вообще не было никаких проблем. И сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, который призвал жителей морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.

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Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале прошлого была одобрена заявка Швеции. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как НАТО продолжает расширяться на восток.

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Life.ru

Александр Юнашев
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