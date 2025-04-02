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2 апреля, 08:33

В Москве открыли наследственное дело после смерти Василия Уткина

Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Василий Уткин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве открыли наследственное дело после смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правовые документы.

«Василий Вячеславович Уткин... наследственное дело открыто в Москве», — указано в бумагах.

Нотариус Марина Соколова пояснила агентству, что единственными претендентами на наследство являются кровные родственники, бывшие супруги наследство не получат. При этом они могут обратиться в суд, чтобы попытаться доказать статус общей собственности имущества.

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Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. В матче футбольных сборных России и Сербии в память о знаменитом комментаторе на стадионе прошла минута молчания. Похоронили журналиста на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

Никита Никонов
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