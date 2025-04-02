В Москве открыли наследственное дело после смерти Василия Уткина

В Москве открыли наследственное дело после смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правовые документы.

Нотариус Марина Соколова пояснила агентству, что единственными претендентами на наследство являются кровные родственники, бывшие супруги наследство не получат. При этом они могут обратиться в суд, чтобы попытаться доказать статус общей собственности имущества.