У Лаймы Вайкуле требуют отобрать квартиру в Москве за 56 миллионов рублей

Певица Лайма Вайкуле, яростно поддерживающая Украину и ВСУ, до сих пор имеет в Москве квартиру на Зоологической улице. Активисты из межрегионального общественного движения «Зов народа» призвали рассмотреть вопрос о её национализации. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на соответствующее обращение.