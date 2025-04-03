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3 апреля, 07:49

У Лаймы Вайкуле требуют отобрать квартиру в Москве за 56 миллионов рублей

Движение «Зов народа» добивается конфискации квартиры Лаймы Вайкуле в Москве

Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Лайма Вайкуле, яростно поддерживающая Украину и ВСУ, до сих пор имеет в Москве квартиру на Зоологической улице. Активисты из межрегионального общественного движения «Зов народа» призвали рассмотреть вопрос о её национализации. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на соответствующее обращение.

Площадь жилища Вайкуле — 114 м², а цена на него — 56 миллионов рублей. Общественники требуют от Генпрокуратуры национализировать имущество ненавистницы России из-за её многочисленных высказываний, порочащих нашу страну. Её жилище просят конфисковать в пользу государства.

Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в России
Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в России

После начала спецоперации Вайкуле выбрала сторону Киева, начав оскорблять Россию и всё, что имеет к ней отношение. К примеру, артистка обрушилась на памятники ВОВ, заявив, что они не имеют никакой художественной ценности. А на концерте в Израиле она поддержала Украину, произнеся все любимые лозунги украинских националистов, а также пообещала регулярно давать там концерты. Как думаете, сколько раз она там выступила после этого обещания? Карьера певицы пошла на спад. Недавно в Германии отменили её выступление, не объяснив причины, а шоу в Испании отменила она сама, поскольку никто не захотел покупать билеты.

Владимир Озеров
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