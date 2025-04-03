На надгробной табличке Бедроса Киркорова исправили ошибку

Сразу после похорон певца Бедроса Киркорова выяснилось, что работники ритуальных услуг допустили ошибку, указав неверную дату смерти. Вместо 18 марта на памятной табличке было выгравировано 19 марта.

Сегодня стало известно, что ошибку исправили. Super опубликовал фотографию могилы певца, на которой теперь указана правильная дата.