На надгробной табличке Бедроса Киркорова исправили ошибку
Похороны Бедроса Киркорова. Фото © Life.ru
Сразу после похорон певца Бедроса Киркорова выяснилось, что работники ритуальных услуг допустили ошибку, указав неверную дату смерти. Вместо 18 марта на памятной табличке было выгравировано 19 марта.
Сегодня стало известно, что ошибку исправили. Super опубликовал фотографию могилы певца, на которой теперь указана правильная дата.
Напомним, Бедрос Киркоров умер 18 марта в возрасте 92 лет. Среди наследства известного музыканта две престижные квартиры на Земляном валу в центре Москвы. Кроме того, вместе с Филиппом Киркоровым он владел обширным особняком, находящимся на болгарском курорте «Золотые пески». Всё наследство теперь перейдёт в руки Филиппа. Проститься с отцом короля эстрады в храм Христа Спасителя пришли общественные деятели, политики и звёзды.