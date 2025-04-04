Предок «Битвы экстрасенсов» из 90-х: Каким было шоу «Третий глаз» и чем там занимались

Главными звёздами 90-х были даже не певцы, не актёры и не политики. Топовые знаменитости революционно-криминального десятилетия — это маги, экстрасенсы и целители. Главными из них, конечно, были «лекарь на удалёнке» Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак, который заряжал через телевизор банки с водой. А «Битвой экстрасенсов» этой эпохи стала передача «Третий глаз». Она подкупала всем: логотипом в лучших традициях телекомпании «Вид», ведущим и практиками, которых туда звали продемонстрировать свои способности. Расскажем о передаче подробнее в этом материале.

Что из себя представляла программа «Третий глаз»

«Третий глаз» был своеобразным телеинтервью. Соревнований в передаче не было — неискушённый зритель ещё не требовал зрелищ. Фото © Youtube / Кончится пленка

«Третий глаз» шёл по телевидению с 1993 по 1997 год. Премьера состоялась на телеканале «4-й канал Останкино», а к выходу последнего эпизода канал уже переименовался в НТВ. Основой передачи стало глубинное интервью, долгий разговор ведущего с магами, знахарями, экстрасенсами и прочими практиками. В передаче «Третий глаз» участвовали практически все самые знаменитые колдуны того времени: Григорий Грабовой, Юрий Лонго, Бабка Мелания, Мария Лит, Борис Шапиро-Тулин, Юрий Горный, студенты с курсов Аллана Чумака... Кого только там не было, однажды пригласили даже Укупника! Ведущий задавал сухие вопросы, практики отвечали, параллельно доказывая, что именно их способности — самые сильные, получали некоторую рекламу. О конкурсах тогда и речи не было.

Кто стал ведущим программы?

Журналист, заместитель генерального директора «4-го канала Останкино» стал ведущим программы «Третий глаз». Фото © Youtube / Кончится пленка

Неизменным ведущим телепередачи все эти четыре года был Иван Кононов, журналист, диктор, режиссёр... Он стоял у истоков российского телевидения. Он был одним из создателей шоу «12-й этаж» Первого канала, поставил «Будку гласности», а его телевизионная карьера длилась аж с 1975 года. Кононов, сын женщины-психиатра, закончил журфак МГУ, а сейчас жив и здоров, но вышел на пенсию: ведущему уже 71 год. Кстати, Кононов — ещё и музыкант, в 1988 году он написал цикл песен о Ростове-на-Дону. До «Третьего глаза» он был ведущим программы «В гостях у Ивана Кононова», а ещё раньше — заместителем директора компании «4-й канал Останкино». После того как «Третий глаз» сняли с эфира, Иван сделал шоу «Пресс-клуб».

Как в «Третьем глазе» объединились магия и ставки на спорт

Удивительно, но ставки на спорт действительно предсказывали при помощи магии в телепередаче «Третий глаз». Фото © Youtube / demo2.1 video

Иван Кононов — профессионал с опытом, поэтому он сразу понял, как соответствовать веяниям времени. В одной из ранних передач участвовали одновременно Юрий Горный, ментальный экстрасенс, и светлый маг, мастер гипноза Юрий Лонго. Горный во время передачи делал прогнозы на спортивные события, а также исходы лотерей. Шестигранный кубик для игры в кости помогал ментальному экстрасенсу Юрию предсказать исходы «Спортлото», футбольных матчей, а также курс доллара. И, кстати, он практически не ошибался.

О программе «Третий глаз» писал даже Пелевин

В одном из романов Пелевина упоминается программа «Третий глаз». Виктор Пелевин с японской девушкой в одном из токийских парков. Фото © ТАСС / Солнцев Владимир

Роман Виктора Пелевина «Generation П» является поистине культовой книгой для «поколения пепси». Он описывает жизнь повзрослевшей молодёжи девяностых, её адаптацию в почти современном нам мире. Роман был написан в 1999 году, но, видимо, писатель был тогда фанатом передачи «Третий глаз», потому что увековечил её в своём произведении спустя два года после закрытия. Приведём следующую цитату: «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ». Это объявление слышит в машине главный герой, специалист по рекламе Вавилен Татарский. Далее в романе он становится земным мужем богини Иштар. Это постмодернизм.