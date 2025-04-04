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4 апреля, 18:23

«Мы готовы»: В Литве сделали странный вывод из гибели утонувших в болоте американских солдат

В Литве назвали эвакуацию мёртвых бойцов ВС США «мощным сигналом врагам»

Литровские военные (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Литровские военные (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Эвакуация погибших в Литве американских военнослужащих стала «мощным сигналом» для врагов страны. До такого заявления додумался литовский военный аналитик Александрас Матонис в эфире радиостанции LRT.

«Противник получил сигнал — мы готовы»,утверждает он.

Свой вывод он объясняет способом, который сложно предугадать. Логика такая: операция по эвакуации тел показала, что Литва и партнёры находятся в высокой степени готовности, самих литовцев нельзя считать «союзниками второго сорта», а ещё они способны координировать взаимодействие военных и гражданских структур на высоком уровне.

Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США
Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США

Напомним, о трагической ситуации на полигоне в литовском Пабраде стало известно 25 марта: там пропали четверо военнослужащих ВС США, которые выехали на гусеничной технике и пропали, а связь с ними прервалась. Впоследствии их машину нашли утонувшей в болоте, а на то, чтобы поднять её на поверхность, потребовалась неделя. Когда это всё же удалось, оказалось что все члены экипажа были мертвы. Литовская пресса успела обвинить в случившемся самих американцев, якобы они были пьяные и не соблюдали технику безопасности при выполнении учений. Кроме того, под раздачу попал и президент России Владимир Путин, «представляющий угрозу для всей Европы» из-за чего будто бы и погибли американские бойцы.

Юрий Лысенко
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