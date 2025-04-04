«Мы готовы»: В Литве сделали странный вывод из гибели утонувших в болоте американских солдат

Свой вывод он объясняет способом, который сложно предугадать. Логика такая: операция по эвакуации тел показала, что Литва и партнёры находятся в высокой степени готовности, самих литовцев нельзя считать «союзниками второго сорта», а ещё они способны координировать взаимодействие военных и гражданских структур на высоком уровне.