Хозяин ТЦ и арендаторы устроили перестрелку на паркинге в Махачкале: один убит, двое ранены
Один человек погиб и двое ранены в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале
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Уголовное дело по факту перестрелки на подземном паркинге торгового центра «Ардар» возбудили в Махачкале. Там 4 апреля произошёл конфликт между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами, который случился на почве денежных отношений. В итоге ссора закончилась перестрелкой, погиб один человек, а ещё двое получили ранения и были доставлены в больницу.
«По факту перестрелки в подземном паркинге торгового центра «Ардар» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ», — говорится в сообщении регионального СК.
Владелец объекта сразу же скрылся с места преступления, но сотрудники полиции смогли установить его местонахождение. В регионе продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
Ранее Life.ru рассказал, что в Мурманске возбудили уголовное дело после стрельбы с крыши дома. В регионе 30 марта вечером неизвестный открыл огонь с многоэтажки. По словам свидетелей, несколько человек были ранены. Снайперам удалось нейтрализовать преступника, который получил тяжёлые ранения, но остался жив.