Хозяин ТЦ и арендаторы устроили перестрелку на паркинге в Махачкале: один убит, двое ранены

Уголовное дело по факту перестрелки на подземном паркинге торгового центра «Ардар» возбудили в Махачкале. Там 4 апреля произошёл конфликт между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами, который случился на почве денежных отношений. В итоге ссора закончилась перестрелкой, погиб один человек, а ещё двое получили ранения и были доставлены в больницу.