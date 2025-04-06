Стало известно, какое наследство оставил Паша Техник своему сыну

Незадолго до смерти российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) дал интервью блогеру Амирану Сардарову, в котором рассказал о наследстве своего сына. Он поделился, что приобрёл для шестилетнего Ивана четырёхкомнатную квартиру.

«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырёхкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдёт. Это же всё не мне, а малому», — признался рэпер.