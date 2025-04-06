Стало известно, какое наследство оставил Паша Техник своему сыну
Паша Техник оставил шестилетнему сыну Ивану в наследство три квартиры в Москве
Паша Техник с сыном Иваном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rhymeslive
Незадолго до смерти российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) дал интервью блогеру Амирану Сардарову, в котором рассказал о наследстве своего сына. Он поделился, что приобрёл для шестилетнего Ивана четырёхкомнатную квартиру.
«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырёхкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдёт. Это же всё не мне, а малому», — признался рэпер.
При этом у артиста были свои квартиры в Перово и в Некрасовке, которые также могут перейти в наследство сыну. Технику удавалось неплохо зарабатывать, несмотря на частые срывы и употребление запрещённых веществ.
Прощание с Пашей Техником состоится в Храме Павла и Петра в Москве. Мама российского рэпера хочет, чтобы с её сыном простились в той же церкви, где он был крещён. Напомним, что артист во время отдыха на Пхукете впал в состоянии комы. Предварительно, причина кроется в передозировке запрещёнными веществами. Однако есть версия, что его могли отравить намеренно. 4 апреля 40-летний Павел перенёс клиническую смерть, а вечером того же дня была констатирована его смерть. Причиной мог стать септический шок, развившийся на фоне тяжёлого бактериального воспаления лёгких.