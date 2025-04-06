«От зубной нити до бриллиантов»: Назван список американских товаров, на которые ЕС может ввести ответные пошлины
Reuters: ЕС готовит контрмеры на $28 млрд в ответ на новые пошлины США
Евросоюз (ЕС) намерен выступить «единым фронтом» против новых пошлин американского лидера Дональда Трампа и готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Страны ЕС попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов», — говорится в сообщении.
Под ограничения попадают мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага. Своими контрмерами ЕС присоединяется к Китаю и Канаде, что может привести к глобальной торговой войне.
Ранее в США отказались откладывать введение новых пошлин. Хотя, по словам Кевина Хассетта, более 50 стран запросили переговоры с Вашингтоном по урегулированию. Напомним, что на днях Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в размере 10% на все импортируемые в Штаты товары. Для некоторых стран ставка составила более 30%. Россия под новые пошлины не попала.
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