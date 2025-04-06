«От зубной нити до бриллиантов»: Назван список американских товаров, на которые ЕС может ввести ответные пошлины

Евросоюз (ЕС) намерен выступить «единым фронтом» против новых пошлин американского лидера Дональда Трампа и готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Страны ЕС попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов», — говорится в сообщении.