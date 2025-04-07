«Междусобойчик»: Посол РБ заявил о давлении на Берн при организации «саммита мира»

На Берн могли оказывать давление извне, из-за чего представителям России и Белоруссии так и не удалось посетить конференцию по Украине в июне 2024 года. Об этом заявил посол РБ в Швейцарии Александр Ганевич.

«В белорусской дипломатии сохранись такие понятия, как такт и этика. Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у неё были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определённое давление извне», — сказал он в беседе с агентством РИА «Новости».

Он также назвал весьма странным подходом к урегулированию конфликта проведение «мирной конференции» по Украине в Швейцарии без России. Посол предположил, что организаторы изначально не преследовали цель обсуждать мирное решение конфликта. Тем самым мероприятие превратилось, по словам Ганевича, в «междусобойчик единомышленников».