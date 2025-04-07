«Междусобойчик»: Посол РБ заявил о давлении на Берн при организации «саммита мира»
Посол Ганевич: На Берн надавили во время организации конференции по Украине
Флаг Швейцарии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs
На Берн могли оказывать давление извне, из-за чего представителям России и Белоруссии так и не удалось посетить конференцию по Украине в июне 2024 года. Об этом заявил посол РБ в Швейцарии Александр Ганевич.
«В белорусской дипломатии сохранись такие понятия, как такт и этика. Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у неё были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определённое давление извне», — сказал он в беседе с агентством РИА «Новости».
Он также назвал весьма странным подходом к урегулированию конфликта проведение «мирной конференции» по Украине в Швейцарии без России. Посол предположил, что организаторы изначально не преследовали цель обсуждать мирное решение конфликта. Тем самым мероприятие превратилось, по словам Ганевича, в «междусобойчик единомышленников».
Напомним, в июне 2024 года состоялась конференция по обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, однако без участия России и Белоруссии. Мероприятие потерпело фиаско. Участники не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике.
Однако сейчас лидирующие позиции в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине принадлежат далеко не европейским политикам и Владимиру Зеленскому, а США и РФ. Так ранее Life.ru рассказал, что глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима эстрадным артистом, который окружён не самыми лучшими советниками. Он уверен, что тот собрал в своей администрации не самый лучший состав чиновников и министров.