Песков уточнил, что Путин пока не звонил Овечкину
Александр Овечкин во время празднования рекордной шайбы. Фото © X/Washington Capitals
Президент России Владимир Путин пока не говорил по телефону с хоккеистом Александром Овечкиным, но глава государства поздравил форварда с историческим рекордом в телеграмме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока по телефонному разговору с Овечкиным ничего сказать не можем: его не было пока. Но с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует о том, что действительно президент высоко ценит спортивный результат Овечкина», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что накануне, 6 апреля, Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу в НХЛ. Игра даже была приостановлена для чествования российского хоккеиста: поздравить его на лёд вышла семья: мама, жена и сыновья, а также сам Гретцки. В своей речи Овечкин поблагодарил российских фанатов. Поздравления форварду адресовал и президент РФ Владимир Путин. Он назвал рекорд Александра не только личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.