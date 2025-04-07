Песков уточнил, что Путин пока не звонил Овечкину

Президент России Владимир Путин пока не говорил по телефону с хоккеистом Александром Овечкиным, но глава государства поздравил форварда с историческим рекордом в телеграмме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока по телефонному разговору с Овечкиным ничего сказать не можем: его не было пока. Но с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует о том, что действительно президент высоко ценит спортивный результат Овечкина», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.