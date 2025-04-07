«Неспокойная ситуация»: В Кремле высказались о перспективах мировой экономики после пошлин Трампа

Ситуация в мировой экономике после решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин является неспокойной и напряжённой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединённых Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — подчеркнул официальный представитель Кремля.