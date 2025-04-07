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7 апреля, 10:13

«Неспокойная ситуация»: В Кремле высказались о перспективах мировой экономики после пошлин Трампа

Песков счёл неспокойной ситуацию в мировой экономике после введения пошлин США

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Ситуация в мировой экономике после решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин является неспокойной и напряжённой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединённых Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. При этом аналитики нашли математическую ошибку в формуле республиканца для новых пошлин.

Трамп: Лидеры Европы и Азии «умирают от желания» договориться с США о пошлинах
Трамп: Лидеры Европы и Азии «умирают от желания» договориться с США о пошлинах
Александр Юнашев
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