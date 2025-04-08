Она была первой «мисс Россия», но красавицу забыли всем миром сразу после триумфа, и вот почему

Шампанское, аплодисменты, вспышки фотокамер — триумф восемнадцатилетней русской эмигрантки Ирины Венцель, ставшей первой в истории «мисс Россия», был головокружительным и кратким. А потом — тишина длиной в десятилетия. Куда исчезла девушка, путь которой начался на курортах Кавказа и привёл на белоснежные пляжи Рио-де-Жанейро? Мы проследили удивительную историю красавицы, которая могла стать иконой своего времени, но предпочла раствориться в потоке истории.

Дочь полковника: от минеральных источников до эмиграции

Судьба Ирины Венцель — первой «мисс Россия». Фото © Wikipedia

Судьба Ирины с самого начала складывалась нетривиально. Родившись в 1911 году в Ессентуках, она с малых лет впитывала особую атмосферу южнорусского курортного городка. Её отец, полковник Николай Венцель, артиллерист из Петербурга, возглавлял всю Ессентукскую группу Кавказских Минеральных Вод и фактически превратил городок в популярный европейский курорт. Под его руководством стартовал экспорт знаменитой минеральной воды с зелёной этикеткой, которая появилась на прилавках европейских магазинов и успешно конкурировала с элитными брендами. Маленькая Ирина, бегая по строительной площадке монументальной грязелечебницы, вряд ли представляла, что скоро революционные события перевернут её жизнь.

Путь беженцев

Октябрьский переворот в Петрограде и наступление турок на Кавказском фронте превратили благополучную семью в беженцев. Полковнику Венцелю пришлось бросить службу, чтобы спасти жену и дочерей. Их путь лежал через Константинополь и Болгарию, пока семья не обосновалась в маленькой деревушке Горбьё на французском Лазурном Берегу. Здесь в 1926 году Николай Венцель скончался, оставив пятнадцатилетнюю Ирину, её сестру и мать без средств к существованию. Вскоре женщины переехали в Париж, где Ирина освоила прикладное искусство и устроилась в художественную мастерскую. «Делаю небольшие вещицы», — скромно отвечала она на вопросы о своей работе, хотя её деревянные изделия вызывали восторг знатоков.

Случайный триумф: как девушка из эмигрантской среды стала «мисс Россия»

Что стало с первой «мисс Россия»: трагедия Ирины Венцель. Фото © annapeicheva

Весной 1930 года друзья уговорили Ирину посетить вечеринку популярного эмигрантского журнала «Иллюстрированная Россия». Мероприятие было посвящено отбору кандидаток на конкурс «Мисс Россия». Идея проведения такого состязания принадлежала французскому журналисту Морису де Валеффу, который сожалел об отсутствии русских красавиц на мировых конкурсах. Поскольку Советский Союз игнорировал «буржуазные развлечения», организаторы обратились к русской диаспоре во Франции.

Белое платье, скромная улыбка и природная красота сделали своё дело: Ирина, поначалу смущённая и неуверенная, прошла все отборочные туры. В финале после долгих дебатов жюри отдало предпочтение «скульптуральной» брюнетке Венцель перед «стройной и белокурой» Ниной Егоровой. Победительница не могла поверить своему счастью. «Я так растерялась от нечаянной радости, — признавалась она в интервью. — Теперь мне всё кажется, что мною будут управлять, куда-то повезут, где-то будут показывать... Но этим я довольна превыше всего: возможностью прокатиться по белому свету, увидеть неизвестные страны и людей».

На мировой арене: взлёты и падения русской красавицы

Как эмигрантка из России стала самой красивой женщиной страны. Фото © flickr

Звёздный час Ирины Венцель длился всего несколько месяцев 1930 года. После победы в парижском конкурсе её ждали новые испытания — участие в европейском и мировом смотрах красоты. Российская эмигрантка представляла на международной арене страну, которой фактически уже не существовало. Весной того же года в Ницце проходил конкурс «Мисс Европа». Русская красавица произвела фурор, но корону получила гречанка Алики Диплораку.

Разочарование в Рио

Самым престижным было соревнование за титул «Мисс Вселенная», проходившее в бразильском Рио-де-Жанейро. Ирина отправилась через океан с надеждой покорить международное жюри своей славянской красотой. Роскошный отель «Дворец Копакабана», белоснежный пляж, фотосессии в купальниках — молодая художница, выросшая на Кавказе, оказалась в эпицентре гламурной жизни. Но и здесь успех обошёл её стороной. Из 26 участниц Ирина не вошла даже в четвёрку финалисток. Первое место досталось бразильянке Иоланде Перейре, второе разделили знакомая нам гречанка и португалка Фернанда Гонсалес, а третье получила американка Беатрис Ли.

Растворившаяся в истории: куда исчезла первая «мисс Россия»

Фото © annapeicheva

Вернувшись из Бразилии в сентябре 1930 года, Ирина обнаружила, что её минутная слава испарилась. После поражений на двух престижных конкурсах интерес прессы к ней угас. Впрочем, сама девушка, похоже, не стремилась цепляться за мимолётный успех. «Карьеры премированной красавицы я делать не собираюсь, — говорила она ещё в первом интервью после победы. — Я живу скромно и тихо со своей семьёй, и этой жизни не оставлю. То, что со мной случилось благодаря конкурсу, — счастливый эпизод, но не больше».

Тайна исчезновения первой «мисс Россия»

После 1930 года имя Ирины Венцель исчезает из хроник и публикаций. Её дальнейшая судьба остаётся загадкой для историков и журналистов. Возможно, она вышла замуж и сменила фамилию, вероятно, продолжила заниматься прикладным искусством. Но документальных свидетельств об этом не сохранилось. Когда и где закончился земной путь первой «мисс Россия», неизвестно. Красота, так ярко вспыхнувшая на подиумах Парижа и Рио, растворилась в повседневности, став лишь мимолётным эпизодом в бурной истории русской эмиграции.

Непредсказуемая жизнь конкурсов красоты

История Ирины Венцель заставляет задуматься о мимолётности славы и причудливости судьбы. Сто лет назад конкурсы красоты только зарождались как международное явление. Первый конкурс «Мисс Вселенная» официально состоялся лишь в 1952 году, а соревнование, в котором участвовала Ирина, было одной из первых попыток создать мировой смотр красавиц. Русская эмигрантка оказалась пионером в мире, где сегодня крутятся миллионы долларов и создаются целые индустрии.

Что стало с Ириной Венцель — первой «мисс Россия». Фото © artofit

Современные победительницы конкурсов красоты получают контракты с модельными агентствами, предложения от кинопродюсеров, рекламные контракты. Их лица появляются на обложках глянцевых журналов, а имена не сходят с газетных полос. В 1930 году Ирина Венцель могла рассчитывать лишь на недолгую известность в эмигрантской среде и несколько публикаций в прессе. Но, возможно, скромная художница, привыкшая к тихой жизни, сама выбрала забвение, предпочтя настоящие человеческие ценности мимолётному блеску славы.