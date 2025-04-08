Во вторник активисты и приверженцы оппозиционного объединения «Победа» устроили акцию протеста у здания штаб-квартиры НАТО, выступив против курса на милитаризацию Молдавии, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Участники пришли с молдавскими флагами и самодельными транспарантами, требуя остановить «поддержку репрессивных режимов и диктаторских методов». Их позиция звучала в ярких лозунгах: «НАТО, убирайся домой!» и «Молдавия выбирает мир».

Член блока Юрий Витнянский подчеркнул, что молодёжь страны не желает видеть Молдавию вооружённой до зубов и повторяющей путь Украины. Он добавил, что расширение НАТО на восток лишь разжигает конфликты. По словам организаторов, цель флешмоба — отстоять нейтралитет республики, который, как они считают, находится под угрозой.