В Кишинёве сторонники блока «Победа» провели акцию протеста у офиса НАТО
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Во вторник активисты и приверженцы оппозиционного объединения «Победа» устроили акцию протеста у здания штаб-квартиры НАТО, выступив против курса на милитаризацию Молдавии, сообщает корреспондент РИА «Новости».
Участники пришли с молдавскими флагами и самодельными транспарантами, требуя остановить «поддержку репрессивных режимов и диктаторских методов». Их позиция звучала в ярких лозунгах: «НАТО, убирайся домой!» и «Молдавия выбирает мир».
Член блока Юрий Витнянский подчеркнул, что молодёжь страны не желает видеть Молдавию вооружённой до зубов и повторяющей путь Украины. Он добавил, что расширение НАТО на восток лишь разжигает конфликты. По словам организаторов, цель флешмоба — отстоять нейтралитет республики, который, как они считают, находится под угрозой.
Ранее митинг прошёл у суда в Кишинёве, где собрались сторонники задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Они принесли плакаты, флаги в поддержку Гуцул, а также исполнили песню «Катюша». Напомним, что политик уже обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Сама она считает арест политической местью.