Агент Овечкина ответил вратарю Украины на пожелание оторванных ног: Злопыхателям величие не затмить

Злопыхателям не удастся затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Так злобные слова украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко прокомментировал менеджер Ови Глеб Чистяков.