Агент Овечкина ответил вратарю Украины на пожелание оторванных ног: Злопыхателям величие не затмить
Менеджер Овечкина: Злопыхателям не затмить величие и эпохальность рекорда
Александр Овечкин празднует 895-ю шайбу в НХЛ. Обложка © X / «Вашингтон Кэпиталз»
Злопыхателям не удастся затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Так злобные слова украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко прокомментировал менеджер Ови Глеб Чистяков.
«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — цититрует Чистякова NEWS.ru.
Напомним, недавно в истории мирового хоккея произошло знаменательное событие — Александр Овечкин побил державшийся 26 лет рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросил 895 шайб в матчах НХЛ. Российского спортсмена поздравил президент РФ Владимир Путин и десятки звёзд мировой величины. На фоне всеобщей радости «отличился» вратарь хоккейной сборной Украины Эдуард Захарченко, пожелавший, чтобы Овечкину «оторвало ноги» — заявление настолько гнусное, что его едва ли стоит комментировать.