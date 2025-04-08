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Регион
8 апреля, 13:18

Агент Овечкина ответил вратарю Украины на пожелание оторванных ног: Злопыхателям величие не затмить

Менеджер Овечкина: Злопыхателям не затмить величие и эпохальность рекорда

Александр Овечкин празднует 895-ю шайбу в НХЛ. Обложка © X / «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин празднует 895-ю шайбу в НХЛ. Обложка © X / «Вашингтон Кэпиталз»

Злопыхателям не удастся затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Так злобные слова украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко прокомментировал менеджер Ови Глеб Чистяков.

«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — цититрует Чистякова NEWS.ru.
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Напомним, недавно в истории мирового хоккея произошло знаменательное событие — Александр Овечкин побил державшийся 26 лет рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросил 895 шайб в матчах НХЛ. Российского спортсмена поздравил президент РФ Владимир Путин и десятки звёзд мировой величины. На фоне всеобщей радости «отличился» вратарь хоккейной сборной Украины Эдуард Захарченко, пожелавший, чтобы Овечкину «оторвало ноги» — заявление настолько гнусное, что его едва ли стоит комментировать.

Юрий Лысенко
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