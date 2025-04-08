Трамп лишился сотен миллионов долларов из-за собственных пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 миллионов долларов (42,7 миллиарда рублей) после его объявления о введении новых пошлин. Об этом пишет журнал Forbe s.

Авторы статьи отметили, что состояние главы Белого дома упало с 4,7 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда долларов. Всему виной падение стоимости акций компаний американского лидера. В частности, котировки его фирмы Trump Media and Technology Group упали на 8%, потеряв 170 миллионов долларов капитализации. Кроме того, убытки понесли компании главы Белого дома в сфере недвижимости и услуг.