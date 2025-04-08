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8 апреля, 16:08

Трамп лишился сотен миллионов долларов из-за собственных пошлин

Forbes: Состояние Трампа уменьшилось на 500 млн долларов после введения пошлин

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 миллионов долларов (42,7 миллиарда рублей) после его объявления о введении новых пошлин. Об этом пишет журнал Forbes.

Авторы статьи отметили, что состояние главы Белого дома упало с 4,7 миллиарда долларов до 4,2 миллиарда долларов. Всему виной падение стоимости акций компаний американского лидера. В частности, котировки его фирмы Trump Media and Technology Group упали на 8%, потеряв 170 миллионов долларов капитализации. Кроме того, убытки понесли компании главы Белого дома в сфере недвижимости и услуг.

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Напомним, что 2 апреля глава Белого дома объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. Кроме того, Трамп пригрозил Китаю ещё большим повышением пошлин, если страна не отменит собственные тарифы.

Дарья Нарыкова
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