Генерал Спартак заручился разрешением Минобороны и может вернуться на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак получил разрешение Минобороны РФ отправиться на СВО. В связи с этим офицер просит суд приостановить делопроизводство в его отношении, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — сказал Буйновский ТАСС.