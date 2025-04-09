Генерал Спартак заручился разрешением Минобороны и может вернуться на СВО
Минобороны разрешило освободить генерала Попопа из-под стражи и отправить на СВО
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак получил разрешение Минобороны РФ отправиться на СВО. В связи с этим офицер просит суд приостановить делопроизводство в его отношении, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — сказал Буйновский ТАСС.
Генерал Спартак поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие, отметил адвокат.
Напомним, что Попов был арестован в мае 2024 года. Следователи посчитали, что он замешан в хищении более 1,7 тысячи тонн металлоизделий на сумму боле 130 миллионов рублей. Спустя некоторое время вскрылись любопытные подробности. Экспертиза постановила, что подпись на документах, за которые Спартаку светит внушительный срок, была фальшивой. Защитная сторона пыталась убедить суд в невиновности генерала. Более 500 военных в этом вопросе встали на сторону арестованного военачальника.