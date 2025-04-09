«Сел на велосипед и скрылся»: Ангарский маньяк безразлично показал, как убивал 87-ю жертву
Ангарский маньяк Михаил Попков показал, как убил последнюю жертву в 2011-м
Ангарский маньяк Михаил Попков во время следствия. Обложка © Telegram / Следком
СК предъявил приговорённого к пожизненному сроку ангарскому маньяку Михаилу Попкову новое обвинение в убийстве женщины. Выяснилось, что в мае 2011 года он убил топором незнакомку, а затем сжёг её тело. Во время следственного эксперимента заключённый показал, как убивал последнюю жертву, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Маньяк рассказывает об убийстве. Видео © Telegram / Следком
Попков в мае 2011 года в парке, расположенном за ДК «Современник» встретил незнакомую женщину. Между ними завязалась беседа, которая довольно быстро переросла в ссору. В итоге убийца несколько раз ударил её топором. Когда жертва упала на землю, он облил её тело горючей жидкостью и бросил спичку. Женщина погибла, а злодей скрылся.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд», – рассказали в СК.
Напомним, что Михаил Попков убивал людей в Иркутской области в течение 18 лет. Он является единственным человеком в России, на счету которого есть два пожизненных срока. Убийца был задержан в 2012 году. В 2023 году во время беседы с оперуполномоченным он проболтался о ещё одной жертве в ходе беседы про машины. А в апреле 2025 года ангарский маньяк признался в ещё одном убийстве. Таким образом, на счету Михаила Попкова, по официальным данным, 87 жертв. Но СМИ считают, что количество убитых им людей могло перевалить за 130.