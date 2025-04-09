«Сел на велосипед и скрылся»: Ангарский маньяк безразлично показал, как убивал 87-ю жертву

СК предъявил приговорённого к пожизненному сроку ангарскому маньяку Михаилу Попкову новое обвинение в убийстве женщины. Выяснилось, что в мае 2011 года он убил топором незнакомку, а затем сжёг её тело. Во время следственного эксперимента заключённый показал, как убивал последнюю жертву, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Маньяк рассказывает об убийстве. Видео © Telegram / Следком

Попков в мае 2011 года в парке, расположенном за ДК «Современник» встретил незнакомую женщину. Между ними завязалась беседа, которая довольно быстро переросла в ссору. В итоге убийца несколько раз ударил её топором. Когда жертва упала на землю, он облил её тело горючей жидкостью и бросил спичку. Женщина погибла, а злодей скрылся.