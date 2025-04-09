Панкратов-Чёрный отреагировал на освобождение Ефремова
Панкратов-Чёрный пожелал здоровья вышедшему по УДО Ефремову
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Владимир Гердо
Актёр Александр Панкратов-Чёрный кратко прокомментировал УДО своего коллеги Михаила Ефремова. Народный артист России пожелал здоровья заслуженному и порадовался его освобождению из колонии. Слова Панкратова-Чёрного приводит NEWS.ru.
«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья. Рад, что он освободился», — сказал Панкратов-Чёрный.
Напомним, что в июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Год спутя его осудили на 7,5 года колонии. В апреле 2025 года актёр вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Первым делом он намерен обратиться к врачам для лечения ХОБЛ. Life.ru публиковал первое видео с освобождённым Ефремовым, а также его первые слова.