Панкратов-Чёрный отреагировал на освобождение Ефремова

Актёр Александр Панкратов-Чёрный кратко прокомментировал УДО своего коллеги Михаила Ефремова. Народный артист России пожелал здоровья заслуженному и порадовался его освобождению из колонии. Слова Панкратова-Чёрного приводит NEWS.ru.

«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья. Рад, что он освободился», — сказал Панкратов-Чёрный.