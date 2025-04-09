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9 апреля, 15:08

Панкратов-Чёрный отреагировал на освобождение Ефремова

Панкратов-Чёрный пожелал здоровья вышедшему по УДО Ефремову

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Владимир Гердо

Актёр Александр Панкратов-Чёрный кратко прокомментировал УДО своего коллеги Михаила Ефремова. Народный артист России пожелал здоровья заслуженному и порадовался его освобождению из колонии. Слова Панкратова-Чёрного приводит NEWS.ru.

«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья. Рад, что он освободился», — сказал Панкратов-Чёрный.

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Напомним, что в июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Год спутя его осудили на 7,5 года колонии. В апреле 2025 года актёр вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Первым делом он намерен обратиться к врачам для лечения ХОБЛ. Life.ru публиковал первое видео с освобождённым Ефремовым, а также его первые слова.

Никита Никонов
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