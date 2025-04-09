«Выходной этап»: Ангарский маньяк организовал себе «мини-отпуск» во время отсидки в Мордовии

Ангарский маньяк будет переведён в изолятор на период проведения следственных мероприятий и судебного разбирательства. По данным SHOT , он пробудет там как минимум два месяца, пока будет давать показания по новым делам. Предполагается, что убийца намерен изменить обстановку на более благоприятную — в колониях этот процесс называется «выходным этапом».

Во время этапа заключённого доставят в следственный изолятор, где он останется как минимум на два месяца в облегчённых условиях, давая показания о своих жертвах. Однако это не изменит его срок заключения, и у маньяка не будет возможности на помилование в будущем.