«Выходной этап»: Ангарский маньяк организовал себе «мини-отпуск» во время отсидки в Мордовии
SHOT: Ангарский маньяк будет этапирован в СИЗО на время следственных действий
Ангарский маньяк будет переведён в изолятор на период проведения следственных мероприятий и судебного разбирательства. По данным SHOT, он пробудет там как минимум два месяца, пока будет давать показания по новым делам. Предполагается, что убийца намерен изменить обстановку на более благоприятную — в колониях этот процесс называется «выходным этапом».
Следственные мероприятия в Ангарске. Видео © Telegram / Следком
Во время этапа заключённого доставят в следственный изолятор, где он останется как минимум на два месяца в облегчённых условиях, давая показания о своих жертвах. Однако это не изменит его срок заключения, и у маньяка не будет возможности на помилование в будущем.
Как рассказывал Life.ru, Михаил Попков убивал людей в Иркутской области целых 18 лет. Он является единственным человеком в России, которого приговорили к двум пожизненным срокам. Поймали маньяка в 2012 году. В 2023-м он проболтался о ещё одной жертве, а спустя пару лет признался в ещё одном убийстве. Таким образом, на счету Михаила Попкова, по официальным данным, 87 жертв. Однако по версии журналистов, количество убитых может насчитывать больше 130 человек.
Telegram / Следком