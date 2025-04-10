Что такое «ген переедания» и как его обезвредить: объяснение генетика

Так называемый «ген переедания» возникает при мутации в организме, нарушающей работу рецепторов, отвечающих за насыщение пищей. В этом случае человеку становиться трудно понять, что он наелся. Тем не менее взрослым людям побороть негативный эффект вполне возможно, уверена врач-генетик Анастасия Чеботарёва.

«Мы смотрим на ген, связанный с восприятием гормона лептина. Но у части людей встречается мутация в нём, отвечающем за работу рецептора «гормона насыщения». После мы предупреждаем обладателя такого варианта гена, что нужно сознательно контролировать количество пищи, не дожидаясь полного насыщения», — отметила собеседница kp.ru.