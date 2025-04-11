15-летнему убийце школьницы под Ульяновском заменили домашний арест на СИЗО
Место убийства школьницы из Тумкино. Фото © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области
В Ульяновской области взят под стражу подросток, обвиняемый в жестоком убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино. По данным следствия, преступление произошло в Тереньгульском районе в ночь на 4 апреля. 15-летний школьник, используя топор и другие предметы, расправился с девочкой во дворе её дома.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области, изначально суд назначил малолетнему убийце домашний арест, но после апелляции прокуратуры областной орган правосудия изменил меру пресечения на заключение под стражу. Расследование по громкому делу об убийстве школьницы продолжается.
«Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда согласилась с позицией прокурора и, отменив незаконное постановление Сенгилеевского районного суда об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, вынесла постановление о заключении указанного лица под стражу», – подтвердила региональная прокуратура.
Как уже писал Life.ru, 4 апреля девочка осталась дома одна, так как её мать ночевала у сожителя. Когда утром женщина не смогла дозвониться до дочери и пришла домой, то обнаружила дочь мёртвой в погребе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей: 15-летний подросток и его 21-летний брат, у которых диагностированы психические отклонения. СК считал, что преступники проникли в дом, выломав дверь топором. Позже причастность старшего брата к расправе была опровергнута. Оказалось, что расправу учинил младший в одиночку.