15-летнему убийце школьницы под Ульяновском заменили домашний арест на СИЗО

В Ульяновской области взят под стражу подросток, обвиняемый в жестоком убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино. По данным следствия, преступление произошло в Тереньгульском районе в ночь на 4 апреля. 15-летний школьник, используя топор и другие предметы, расправился с девочкой во дворе её дома.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области, изначально суд назначил малолетнему убийце домашний арест, но после апелляции прокуратуры областной орган правосудия изменил меру пресечения на заключение под стражу. Расследование по громкому делу об убийстве школьницы продолжается.