«Не впадайте в крайности»: Коц вступился за «поколение Ельцина», оплакивающее Пашу Техника

Военкор Александ Коц предложил не сравнивать похороны героев спецоперации и прощание в Москве с рэпером Павлом Ивлевым (псевдоним — Паша Техник), скончавшимся в Таиланде. Об этом журналист написал в своём телеграм-канале.

«Тут прощание с рэпером-наркоманом уже называют Вселенским стыдом. Дескать, толпа, выращенная во времена Ельцина, рыдает по безмозглому планктону. А ведь столько русских ребят гибнет на фронте. И никто не видит их похороны. Друзья, давайте не впадать в крайности», — призвал военкор.

Коц признался, что не знаком с творчеством Техника и не собирается слушать его песни, однако не готов осуждать «поколение Ельцина» за любовь к рэперу. Военкор напомнил, что среди скандировавших сегодня имя Техника могли быть и ветераны СВО, и волонтёры, и те, кто только собирается отправиться на передовую. Он также предложил не забывать, что похороны героев спецоперации проходят с не меньшим количеством людей.

«Просто забейте в поисковик «Похороны героя СВО», чтобы понять, как ошеломительно много со всеми воинскими почестями хоронят наших героев ежедневно. Провожают достойно деревнями и кварталами, заводскими коллективами и университетскими выпусками, группами единомышленников и соратников», — сказал Коц.