«Не впадайте в крайности»: Коц вступился за «поколение Ельцина», оплакивающее Пашу Техника
Коц призвал не сравнивать прощание с Пашей Техником и похороны героев СВО
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Военкор Александ Коц предложил не сравнивать похороны героев спецоперации и прощание в Москве с рэпером Павлом Ивлевым (псевдоним — Паша Техник), скончавшимся в Таиланде. Об этом журналист написал в своём телеграм-канале.
«Тут прощание с рэпером-наркоманом уже называют Вселенским стыдом. Дескать, толпа, выращенная во времена Ельцина, рыдает по безмозглому планктону. А ведь столько русских ребят гибнет на фронте. И никто не видит их похороны. Друзья, давайте не впадать в крайности», — призвал военкор.
Коц признался, что не знаком с творчеством Техника и не собирается слушать его песни, однако не готов осуждать «поколение Ельцина» за любовь к рэперу. Военкор напомнил, что среди скандировавших сегодня имя Техника могли быть и ветераны СВО, и волонтёры, и те, кто только собирается отправиться на передовую. Он также предложил не забывать, что похороны героев спецоперации проходят с не меньшим количеством людей.
«Просто забейте в поисковик «Похороны героя СВО», чтобы понять, как ошеломительно много со всеми воинскими почестями хоронят наших героев ежедневно. Провожают достойно деревнями и кварталами, заводскими коллективами и университетскими выпусками, группами единомышленников и соратников», — сказал Коц.
Он подчеркнул, что нельзя противопоставлять артистов воинам, а тем более поливать грязью пришедших на похороны. Коц добавил, что его больше коробят «живые артисты в перьях, которые хвастают лимитированными Ролексами, выпущенными к 80-летию Победы».
Напомним, что 40-летний Паша Техник скончался 4 апреля во время отдыха на тайском острове Пхукет. Причиной стала передозировка наркотическими веществами. Церемония прощания с рэпером обернулась задержаниями и скандалом. Техника похоронят на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе.