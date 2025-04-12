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Регион
12 апреля, 05:23

Рубио репостнул похвалу в адрес посетившего Россию спецпосланника США

Рубио сделал репост записи о высокой оценке работы спецпосланника Уиткоффа в РФ

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слова политической активистки Лоры Лумер. Политик ответил на её пост в соцсети Х, в котором говорится, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал значительный шаг в направлении урегулирования украинского конфликта, посетив Россию.

«Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из его критиков-бюрократов», — подчеркнула Лумер.

Госсекретарь США сделал репост её записи и написал: «100%».

В Кремле раскрыли темы встречи Путина с Уиткоффом
В Кремле раскрыли темы встречи Путина с Уиткоффом

Речь шла о деловом визите Стива Уиткоффа в Санкт- Петербург, который произошёл в пятницу, 11 апреля. Политик прилетел в Северную столицу ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Беседа шла 4,5 часа, и завершилась ближе к 11 часа вечера по московскому времени. В этот же день спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа улетел в Маскату (Оман).

Наталья Афонина
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