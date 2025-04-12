Рубио репостнул похвалу в адрес посетившего Россию спецпосланника США

Американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слова политической активистки Лоры Лумер. Политик ответил на её пост в соцсети Х, в котором говорится, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал значительный шаг в направлении урегулирования украинского конфликта, посетив Россию.