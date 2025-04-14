Овечкин вернулся на лёд и за минуту обновил собственный рекорд по голам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, пропустивший предыдущую игру, вернулся и обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уже на 2-й минуте (01:10) домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс» Ови забросил свою 896-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Для российского нападающего этот гол стал 43-м в сезоне, также на его счету 28 передач. Сейчас в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «столичных».