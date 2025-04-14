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Регион
13 апреля, 22:28

Овечкин вернулся на лёд и за минуту обновил собственный рекорд по голам в НХЛ

Овечкин забросил 896-ю шайбу в матче с «Коламбусом» и обновил свой рекорд

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, пропустивший предыдущую игру, вернулся и обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уже на 2-й минуте (01:10) домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс» Ови забросил свою 896-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Для российского нападающего этот гол стал 43-м в сезоне, также на его счету 28 передач. Сейчас в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «столичных».

Напомним, накануне Овечкин пропустил выездной матч с «Коламбусом» и «Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в сезоне — 0:7. Тем не менее команда продолжает лидировать в Восточной конференции.

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Как сообщал Life.ru, 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников, что очень расстроило европейцев.

Никита Никонов
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