Овечкин вернулся на лёд и за минуту обновил собственный рекорд по голам в НХЛ
Овечкин забросил 896-ю шайбу в матче с «Коламбусом» и обновил свой рекорд
Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, пропустивший предыдущую игру, вернулся и обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уже на 2-й минуте (01:10) домашнего матча с «Коламбус Блю Джекетс» Ови забросил свою 896-ю шайбу в регулярках НХЛ.
Для российского нападающего этот гол стал 43-м в сезоне, также на его счету 28 передач. Сейчас в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «столичных».
Напомним, накануне Овечкин пропустил выездной матч с «Коламбусом» и «Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в сезоне — 0:7. Тем не менее команда продолжает лидировать в Восточной конференции.
Как сообщал Life.ru, 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников, что очень расстроило европейцев.