Армия России поразила предприятие ВПК Украины и военный аэродром

За минувшие сутки Вооружённые силы РФ в рамках специальной военной операции на Украине нанесли удары по ключевым объектам противника, включая производственные мощности военно-промышленного комплекса и военный аэродром, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные подразделения, артиллерия и ударные беспилотники российских группировок войск разрушили цеха предприятия, выпускающего военную продукцию, инфраструктуру аэродрома, склады с оружием и боеприпасами, а также пункты базирования украинских сил и наёмников. Всего удары затронули 137 районов.