Армия России поразила предприятие ВПК Украины и военный аэродром
За сутки ВС РФ нанесли удары по заводу военно-промышленного комплекса Украины и военному аэродрому. Обложка © Life.ru
За минувшие сутки Вооружённые силы РФ в рамках специальной военной операции на Украине нанесли удары по ключевым объектам противника, включая производственные мощности военно-промышленного комплекса и военный аэродром, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные подразделения, артиллерия и ударные беспилотники российских группировок войск разрушили цеха предприятия, выпускающего военную продукцию, инфраструктуру аэродрома, склады с оружием и боеприпасами, а также пункты базирования украинских сил и наёмников. Всего удары затронули 137 районов.
Ранее в Раде сообщили, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Была информация, что украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе. Предварительно, под удар в Сумах попали военные из 117-й бригады ВСУ. Минобороны РФ подтвердило удар.