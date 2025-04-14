Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 11:27

Армия России поразила предприятие ВПК Украины и военный аэродром

За сутки ВС РФ нанесли удары по заводу военно-промышленного комплекса Украины и военному аэродрому. Обложка © Life.ru

За сутки ВС РФ нанесли удары по заводу военно-промышленного комплекса Украины и военному аэродрому. Обложка © Life.ru

За минувшие сутки Вооружённые силы РФ в рамках специальной военной операции на Украине нанесли удары по ключевым объектам противника, включая производственные мощности военно-промышленного комплекса и военный аэродром, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные подразделения, артиллерия и ударные беспилотники российских группировок войск разрушили цеха предприятия, выпускающего военную продукцию, инфраструктуру аэродрома, склады с оружием и боеприпасами, а также пункты базирования украинских сил и наёмников. Всего удары затронули 137 районов.

На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам
На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам

Ранее в Раде сообщили, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Была информация, что украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе. Предварительно, под удар в Сумах попали военные из 117-й бригады ВСУ. Минобороны РФ подтвердило удар.

Оксана Попова
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