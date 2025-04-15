Суд в Нижнем Новгороде оставил приговор Шарлоту без изменений

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор певцу Эдуарду Шарлоту*, осуждённому на 5,5 лет колонии-поселения по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья.

Ранее Самарский областной суд приговорил Шарлота* к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. Прокуратура настаивала на более жёстком наказании — семь лет и пять месяцев в колонии общего режима. Адвокаты певца требовали полного оправдания.