Суд в Нижнем Новгороде оставил приговор Шарлоту без изменений
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Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор певцу Эдуарду Шарлоту*, осуждённому на 5,5 лет колонии-поселения по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
«Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья.
Ранее Самарский областной суд приговорил Шарлота* к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. Прокуратура настаивала на более жёстком наказании — семь лет и пять месяцев в колонии общего режима. Адвокаты певца требовали полного оправдания.
В декабре 2023 года против Шарлота* возбудили три уголовных дела по двум статьям. Два из них по статье «Реабилитация нацизма» — за видео, в которых он рвёт георгиевскую ленту и в нижнем белье поёт про падение курса рубля на мотив песни «День Победы». Ещё одно дело — по статье об оскорблении чувств верующих. Причиной для его возбуждения послужил ролик, где артист оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает к дереву его фото. Четвёртым стало дело об уничтожении официального документа — певец выложил ролик, на котором демонстративно сжигает российский паспорт.
* Включён в перечень террористов и экстремистов