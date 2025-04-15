Россия обратилась к мировому сообществу из-за нового «кровавого деяния» банды Зеленского
Захарова: Речи Зеленского о мире звучат цинично на фоне варварских атак на Курск
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной варварской атакой на мирное население России удары ВСУ по спящему Курску в ночь на 15 апреля. Она подчеркнула, что на фоне подобных атак особенно цинично звучат заявления Владимира Зеленского о якобы желании достичь мира. Текст заявления Захаровой размещён на сайте МИД.
«Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений — преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести «стратегическое поражение» нашей стране», — заявила дипломат.
Россия обращается к международному сообществу с призывом осудить преступления киевского режима в отношении мирных граждан, а также показать свой решительный настрой на прекращение «кровавых деяний банды Зеленского», отметила Захарова.
Напомним, что украинская армия атаковала беспилотниками Курскую область, в небе над регионом были сбиты 109 вражеских дронов. В результате атаки девять человек ранены, а также погибла женщина 85 лет. СК возбудил уголовное дело о теракте. Хинштейн назвал смертельную атаку более 100 дронов на Курск беспрецедентно жестокой.