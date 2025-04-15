Россия обратилась к мировому сообществу из-за нового «кровавого деяния» банды Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной варварской атакой на мирное население России удары ВСУ по спящему Курску в ночь на 15 апреля. Она подчеркнула, что на фоне подобных атак особенно цинично звучат заявления Владимира Зеленского о якобы желании достичь мира. Текст заявления Захаровой размещён на сайте МИД.

«Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений — преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести «стратегическое поражение» нашей стране», — заявила дипломат.