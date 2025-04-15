Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 10:59

Россия обратилась к мировому сообществу из-за нового «кровавого деяния» банды Зеленского

Захарова: Речи Зеленского о мире звучат цинично на фоне варварских атак на Курск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной варварской атакой на мирное население России удары ВСУ по спящему Курску в ночь на 15 апреля. Она подчеркнула, что на фоне подобных атак особенно цинично звучат заявления Владимира Зеленского о якобы желании достичь мира. Текст заявления Захаровой размещён на сайте МИД.

«Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей Банковой о якобы стремлении к миру. Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений — преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести «стратегическое поражение» нашей стране», — заявила дипломат.

Россия обращается к международному сообществу с призывом осудить преступления киевского режима в отношении мирных граждан, а также показать свой решительный настрой на прекращение «кровавых деяний банды Зеленского», отметила Захарова.

Атаковавший дом в Курске дрон ВСУ нёс заряд с поражающими элементами
Атаковавший дом в Курске дрон ВСУ нёс заряд с поражающими элементами

Напомним, что украинская армия атаковала беспилотниками Курскую область, в небе над регионом были сбиты 109 вражеских дронов. В результате атаки девять человек ранены, а также погибла женщина 85 лет. СК возбудил уголовное дело о теракте. Хинштейн назвал смертельную атаку более 100 дронов на Курск беспрецедентно жестокой.

Татьяна Миссуми
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