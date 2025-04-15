«‎Такого быть не должно!» Хинштейн обещал помощь курянам и разбор полётов провинившимся УК

Жители Курска, имущество которых было повреждено в результате ночного налёта более 100 дронов ВСУ, получат выплаты от 75 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Те же, кто потерял дома, получат жилищные сертификаты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать. Люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты — по 150 тыс., а также 65 тыс. в месяц, по аналогии с жителями приграничья», — написал глава региона.

Курск после атаки ВСУ 15 апреля. Фото © Телеграм / Александр Хинштейн

По словам Хинштейна, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. В квартирах трёх многоквартирных домов выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория там оцеплена, на месте работают сапёры. Врачи продолжают оказывать помощь раненым. На данную минуту в Курской областной больнице осталось 4 пострадавших. В тяжёлом состоянии в реанимации находится одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища, пояснил чиновник. Курские медики на связи со специалистами в Москве, в ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в столицу.

Врио губернатора поблагодарил все службы, которые ночью отработали очень чётко и слаженно. По его словам, сотрудники МЧС и Росгвардии, полицейские, врачи скорой помощи, работники оперативных служб, сотрудники Правительства региона и администрации города отреагировали на ЧП быстро. Но у Хинштейна появились вопросы к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром.