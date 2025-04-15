Украина не готова вести с Россией прямые переговоры об урегулировании конфликта в черноморском регионе, отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя новости о возможной встрече представителей двух стран в Турции. По его словам, позитивно настроены только Москва и Вашингтон.

«Но у меня сомнения есть. Не потому, что ещё не пришло время. И не потому, что мы не готовы. А потому, что нынешний киевский режим не готов идти по пути тех договорённостей, связанных с урегулированием конфликта, на которые надеются Соединённые Штаты», — отметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».