«Сомнения есть»: Политолог оценил перспективу прямых переговоров РФ и Украины по Чёрному морю
Эксперт Кошкин: Украина не готова договариваться с РФ по поводу Чёрного моря
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Украина не готова вести с Россией прямые переговоры об урегулировании конфликта в черноморском регионе, отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя новости о возможной встрече представителей двух стран в Турции. По его словам, позитивно настроены только Москва и Вашингтон.
«Но у меня сомнения есть. Не потому, что ещё не пришло время. И не потому, что мы не готовы. А потому, что нынешний киевский режим не готов идти по пути тех договорённостей, связанных с урегулированием конфликта, на которые надеются Соединённые Штаты», — отметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре 15-16 апреля пройдёт встреча России и Украины по Чёрному морю. Однако глава МИД Украины опроверг данное сообщение. В Кремле оставили без комментариев вопрос о возможности переговоров по безопасности в Чёрном море. Тем не менее позднее появилась информация, что переговоры всё-таки стартовали, но без российской делегации.