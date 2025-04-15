Пик психоза: Психиатр объяснил, почему убившую детей мать из Канска нельзя было оставлять одну
Психиатр Крупин: Мать убила троих детей в Канске на пике психоза
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Параноидальная шизофрения — это тяжёлый диагноз, который нельзя оставлять без лечения. Бросить такого человека один на один с болезнью — всё равно что оставить одного дома пациента с деменцией, а потом удивляться, что он забыл выключить газ или воду. Так в беседе с Life.ru врач-психиатр Владимир Крупин прокомментировал шокирующий случай в Канске, где мать убила троих детей.
Когда такой тяжёлый диагноз, как параноидальная шизофрения (а это всё-таки один из самых сложных диагнозов в психиатрии), очень важно проходить наблюдение у врача и наблюдаться в ПНД. Если она не принимала препараты, которые ей назначил врач, то она могла провалиться в психоз, из-за которого случилась эта трагедия. Конечно, люди с таким диагнозом должны наблюдаться у врачей и постоянно проходить курс реабилитации, ходить хотя бы раз в неделю на беседу с клиническим психологом, на групповую психотерапию. Это этих людей довольно сильно структурирует.
На состояние женщины могла повлиять и смена сезонов, к которой такие пациенты очень чувствительны. Также, по мнению Крупина, оставлять её один на один с детьми было нельзя.
«Если она наблюдается у врача и принимает препараты, с детьми оставить её одну ненадолго можно. Но если диагноз такой тяжёлый установлен и человек находится в зоне риска, там неблагополучная семья, то есть, конечно, опасность. Убийство детей произошло на пике психоза из-за заболевания. Оставлять её одну было нельзя», — говорит врач.
Напомним, что в Канске женщина убила своих детей с помощью топора. Многодетная мать лишила жизни троих из них, а четвёртый остался жив просто потому, что его не было дома в момент расправы. Позже стало известно, что задержанная состояла на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь. На допросе многодетная мать, играя с карандашом, пояснила, что задушила свою четырёхлетнюю дочь, а семимесячного и восьмилетнего сыновей убила при помощи топора.