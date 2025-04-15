Пик психоза: Психиатр объяснил, почему убившую детей мать из Канска нельзя было оставлять одну

Когда такой тяжёлый диагноз, как параноидальная шизофрения (а это всё-таки один из самых сложных диагнозов в психиатрии), очень важно проходить наблюдение у врача и наблюдаться в ПНД. Если она не принимала препараты, которые ей назначил врач, то она могла провалиться в психоз, из-за которого случилась эта трагедия. Конечно, люди с таким диагнозом должны наблюдаться у врачей и постоянно проходить курс реабилитации, ходить хотя бы раз в неделю на беседу с клиническим психологом, на групповую психотерапию. Это этих людей довольно сильно структурирует.