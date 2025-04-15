Несколько частных домов загорелись в курском Рыльске из-за сбросов с украинских БПЛА

В Рыльске после атаки украинских беспилотников загорелись несколько частных домов. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, написал в личном телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчёты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет», — сказано в публикации.