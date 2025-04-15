Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 15:32

Несколько частных домов загорелись в курском Рыльске из-за сбросов с украинских БПЛА

Хинштейн сообщил о загоревшихся домах в Рыльске после атаки дронов ВСУ

Последствия атаки ВСУ в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия атаки ВСУ в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Рыльске после атаки украинских беспилотников загорелись несколько частных домов. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, написал в личном телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчёты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет», — сказано в публикации.

В Курске запустили горячую линию после массированной атаки более 100 БПЛА
В Курске запустили горячую линию после массированной атаки более 100 БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 апреля Курск стал целью массированного налёта украинских беспилотников. Удары ВСУ унесли жизнь 85-летней местной жительницы, ещё девять человек получили ранения, сейчас за их состоянием следят врачи. Также загорелись несколько жилых домов, как многоквартирных, так и частных. Людей из повреждённых зданий эвакуировали и разместили в ПВР. По данным Минобороны, над регионом были сбиты 109 беспилотников.

Юрий Лысенко
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