Несколько частных домов загорелись в курском Рыльске из-за сбросов с украинских БПЛА
Хинштейн сообщил о загоревшихся домах в Рыльске после атаки дронов ВСУ
Последствия атаки ВСУ в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Рыльске после атаки украинских беспилотников загорелись несколько частных домов. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, написал в личном телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчёты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших, к счастью, нет», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 апреля Курск стал целью массированного налёта украинских беспилотников. Удары ВСУ унесли жизнь 85-летней местной жительницы, ещё девять человек получили ранения, сейчас за их состоянием следят врачи. Также загорелись несколько жилых домов, как многоквартирных, так и частных. Людей из повреждённых зданий эвакуировали и разместили в ПВР. По данным Минобороны, над регионом были сбиты 109 беспилотников.