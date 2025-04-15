Стали известны участники встречи по вопросам безопасности в Чёрном море

На пресс-конференции в Одессе Владимир Зеленский сообщил, что в мероприятии, посвящённом вопросам безопасности в Чёрном море, принимают участие делегаты из Украины, Франции, Великобритании и Турции. Он отметил, что обсуждения продлятся два дня.