Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 17:09

Стали известны участники встречи по вопросам безопасности в Чёрном море

Во встрече по Чёрному морю участвуют Украина, Франция, Британия и Турция

На пресс-конференции в Одессе Владимир Зеленский сообщил, что в мероприятии, посвящённом вопросам безопасности в Чёрном море, принимают участие делегаты из Украины, Франции, Великобритании и Турции. Он отметил, что обсуждения продлятся два дня.

«Там представители Европы, которые были определены на саммите в Париже. Это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — сказал Зеленский.

Лидер киевского режима отметил, что участники конференции занимаются вопросами безопасности в рамках так называемой «коалиции желающих». Он подчеркнул, что данное сотрудничество подчёркивает значимость совместных усилий для обеспечения стабильности в Чёрном море.

Минобороны Турции уточнило информацию о переговорах РФ и Украины по Чёрному морю
Минобороны Турции уточнило информацию о переговорах РФ и Украины по Чёрному морю

Напомним, сначала турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре 15-16 апреля проходит встреча России и Украины по Чёрному морю. Но позже глава МИД Украины опроверг данное сообщение. В Кремле не стали комментировать ситуацию. В итоге стало известно, что встреча всё-таки пройдёт, но без участия Москвы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Kostenko

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar