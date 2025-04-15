Стали известны участники встречи по вопросам безопасности в Чёрном море
Во встрече по Чёрному морю участвуют Украина, Франция, Британия и Турция
На пресс-конференции в Одессе Владимир Зеленский сообщил, что в мероприятии, посвящённом вопросам безопасности в Чёрном море, принимают участие делегаты из Украины, Франции, Великобритании и Турции. Он отметил, что обсуждения продлятся два дня.
«Там представители Европы, которые были определены на саммите в Париже. Это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — сказал Зеленский.
Лидер киевского режима отметил, что участники конференции занимаются вопросами безопасности в рамках так называемой «коалиции желающих». Он подчеркнул, что данное сотрудничество подчёркивает значимость совместных усилий для обеспечения стабильности в Чёрном море.
Напомним, сначала турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре 15-16 апреля проходит встреча России и Украины по Чёрному морю. Но позже глава МИД Украины опроверг данное сообщение. В Кремле не стали комментировать ситуацию. В итоге стало известно, что встреча всё-таки пройдёт, но без участия Москвы.
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